82 قتيلاً و110 إصابات الحصيلة النهائية لفاجعة مستشفى ابن الخطيب ببغداد

المصدر: أ ف ب

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم، أن حادث حريق مستشفى ابن الخطيب في جنوب شرق بغداد أودى بحياة 82 شخصا وإصابة 110 آخرين.

وكان مدير الدفاع المدني العراقي، اللواء كاظم بوهان، قد أكد في تصريح صحفي عدم وجود منظومات إطفاء في المستشفى ..مشيرا إلى أن الحريق اندلع في الطابق المخصص للانعاش الرئوي، وأن النيران انتشرت بشكل سريع بعد انفجار غاز الأوكسجين.

وأكد أن التحقيقات مستمرة بحريق مستشفى ابن الخطيب لمعرفة ملابسات الحادث.

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