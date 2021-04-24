حقن مليار جرعة من لقاحات "كورونا" عالمياً

المصدر: باريس - أ ف ب

أظهر تعداد لوكالة فرانس برس، اليوم السبت، أنه تم على مستوى العالم إعطاء أكثر من مليار جرعة من لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك بعد أقل من خمسة أشهر من بدء أولى حملات التلقيح في ديسمبر الماضي.

وأعطي ما لا يقل عن مليار ومليونين و938 ألفا و540 جرعة في 207 بلدان ومناطق وفق هذا التعداد المستند إلى مصادر رسمية.

وانحصر أكثر من نصف هذه الجرعات (58 في المئة) في ثلاث دول هي الولايات المتحدة (225,6 مليون جرعة) والصين (216,1 مليونا) والهند (138,4 مليونا).

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