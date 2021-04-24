السعودية تحظر دخول الفواكه والخضراوات من لبنان بسبب المخدرات

المصدر: الرياض ■ وكالات

قرّرت السعودية أمس، منع دخول الفواكه والخضراوات اللبنانية أو نقلها عبر أراضيها، بسبب زيادة في تهريب المخدرات.

وقالت وكالة الأنباء السعودية «المملكة تقرر منع دخول إرساليات الخضراوات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها ابتداء من غد الأحد، لحين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة ضدها».

وتمكنت الجمارك السعودية في ميناء جدة من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت أكثر من 5.3 ملايين حبة، مُخبأة ضمن إرسالية فاكهة «رمان».

وقال وكيل الهيئة العامة للجمارك للشؤون الأمنية محمد بن علي النعيم، في بيان له أمس، إنه «وفقاً لمعايير الخطورة تم استهداف الإرسالية التي كانت في طريقها من جمهورية لبنان إلى المملكة، وعند وصولها إلى الميناء تمكّنت الجمارك السعودية من العثور على 5.383.400 حبة كبتاجون مُخبأة داخل إرسالية فاكهة رمان، وجرى إخفاء تلك الكمية الكبيرة من حبوب الكبتاجون بطريقة فنية داخل ثمار الرمان».

وفي بيروت، قالت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية أمس، إنها أحيطت علماً عبر السفارة السعودية بقرار حظر دخول الخضراوات والفواكه من لبنان بسبب تهريب المخدرات.

وأضافت الوزارة في بيان «نقل الوزير شربل وهبة الموضوع إلى كبار المسؤولين».

وتابع البيان قائلاً «تهريب المخدرات في حاويات أو شاحنات محملة بالفواكه والخضراوات من لبنان إلى الخارج عمل يعاقب عليه القانون اللبناني، وتؤكد الوزارة أن تهريب المخدرات وشحنها يضر بالاقتصاد وبالمزارع اللبناني وبسمعة لبنان».

• «الخارجية» اللبنانية أحيطت علماً عبر السفارة السعودية بقرار الحظر.

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