السيسي وبوتين يتفقان على استئناف حركة الطيران

المصدر: دبي – سمير سعيد

نقلت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية عن السكرتير الصحافي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين، اتفق مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، على استئناف الحركة الجوية بين منتجعات الغردقة وشرم الشيخ في مصر وروسيا.

وبحسب المديرة التنفيذية لاتحاد منظمي الرحلات السياحية في روسيا مايا لوميدزي، سيتمكن منظمو الرحلات السياحية المحليون من إطلاق باقات للمنتجعات المصرية خلال أسبوع أو أسبوعين بعد الإعلان عن موعد استئناف الرحلات.

وأكدت أن الموعد لم يعلن بعد.

وفي القاهرة، قالت الرئاسة المصرية في بيان إن مصر وروسيا اتفقتا على استئناف جميع الرحلات الجوية بين البلدين خلال مكالمة بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين.

وجاء في البيان "تم التوافق على استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات البلدين بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ".

ولم يحدد البيان المصري جدولا زمنيا لاستئناف الرحلات لكن "وكالة إنترفاكس" الروسية للأنباء ذكرت هذا الأسبوع أن الرحلات قد تستأنف في النصف الثاني من مايو.

وتم تعليق الرحلات الجوية إلى الوجهات السياحية الشهيرة في شرم الشيخ والغردقة بعد تحطم طائرة ركاب روسية في سيناء في أكتوبر 2015، مما أسفر عن مقتل 224 شخصا.

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