أردوغان يواجه منافساً غير متوقع يتجه إلى الإطاحة به في الانتخابات المقبلة

المصدر: واشنطن ■ د.ب.أ

وسط أزمة اقتصادية تشهدها تركيا حالياً بسبب سياسات اقتصادية غير موفقة أحياناً، جاءت جائحة فيروس كورونا لتزيد من تلك المشكلات ليُثقل بها كاهل المواطن العادي، حيث بات الفقر يقض مضاجع كثير من الأتراك، وانعكس ذلك جلياً على نسب تأييد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال المحلل التركي البارز والزميل في منتدى الشرق الأوسط بالولايات المتحدة، بوراك بكديل، في تقرير نشره معهد جيتستون الأميركي، إنه بعد 19 عاماً من الحكم المتواصل، يبدو أن الرجل القوي الإسلامي في تركيا، الرئيس أردوغان، لايزال بلا منازع سياسياً. ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعد عامين ونصف العام، أظهرت أبحاث موثوقة أنه لايزال السياسي الأكثر شعبية، حيث يأتي أقرب منافسيه إلى ما دونه بكثير في استطلاعات الرأي، لكنه يواجه الآن منافساً غير متوقع قد يطيح به.

وكشفت مؤسسة متروبول، وهي مؤسسة استطلاع مستقلة للرأي، أخيراً عن أن شعبية أردوغان بلغت 31%، يليه حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيس بنسبة 17.4%. وإذا أجريت الانتخابات اليوم، فإن حزب الحركة القومية، شريك أردوغان في الائتلاف القومي المتطرف، سيفوز بنسبة 7.2%، ليصل بذلك صوت الكتلة الحكومية إلى 38.7%. وستفوز كتلة المعارضة، وهي تحالف هش يضم ستة أحزاب من أيديولوجيات مختلفة، بنسبة إجمالية تبلغ 36.1%.

وتقول استطلاعات الرأي إن أتباع أردوغان يتبعونه بلا سؤال. وفي ذروة جديدة لأزمة العملة الوطنية في نوفمبر، كتب علي كاراهاسان أوغلو، وهو كاتب عمود مؤيد لأردوغان، أنه «حتى لو ارتفع سعر الدولار إلى 15 ليرة (من 8.50) فإننا لن نستسلم للجلاد». وكتب يقول: «إننا نفضل دولاراً واحداً مقابل 15 ليرة بدلاً من 8.50، حتى لا نرى تركيا تتبع أوامر أميركا».

ومنذ ذلك الحين، لم تسر الأمور على ما يرام بالنسبة لتركيا، ففي مارس، تسارعت وتيرة التضخم في تركيا للشهر السادس على التوالي، حيث أدى ضعف الليرة إلى ارتفاع كلفة الواردات، ما جعل من الصعب على محافظ البنك المركزي الجديد في البلاد تحقيق رغبة أردوغان في تخفيف السياسة النقدية. وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 16.19% على أساس سنوي. وعلى مدى معظم السنوات الثلاث الماضية، ظل معدل التضخم في البلاد عالقاً في خانة الأرقام المزدوجة. ويعتبر شهاب كافشي أوغلو، الذي عينه أردوغان في مارس، هو رابع محافظ للبنك المركزي منذ عام 2019. وكان ناجي أغبال، سلف كافشي أوغلو، قد عيّن قبل أقل من خمسة أشهر.

مصير 128 مليار دولار

وجاء كل هذا الاضطراب في وقت تطالب فيه المعارضة الرئيسة بمعرفة ما حدث لـ128 مليار دولار تقول إنها بيعت من احتياطيات البنك المركزي. ويظل اختفاء مثل هذا المبلغ الضخم من المال يشكل لغزاً. ويبدو أن البنك المركزي كان يبيع الدولارات باستمرار للدفاع عن الليرة الهابطة، لكنه لا يكشف للبنوك التي باع لها دولاراته وبأي أسعار صرف، وبالتالي يثير الشكوك حول صفقات فاسدة.

وفي 19 مارس، رفع البنك المركزي سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع بمقدار 200 نقطة أساس إلى 19%، لتصل الزيادة التراكمية في الأشهر الأربعة الماضية إلى 875 نقطة أساس. وهذا يجعل تركيا واحدة من أفضل 10 دول في العالم تقترض بكلفة أكبر. وكانت مبادلة العجز عن سداد الائتمان السيادي لتركيا عند 444.69 نقطة في 5 أبريل، وهو أعلى مستوى بين الاقتصادات الغربية والناشئة.

وتأتي هذه الأمثلة الجلية على سوء الإدارة عندما يشعر معظم الأتراك بأنهم مسحوقون في ظل المصاعب الاقتصادية الشديدة واحتمالات المزيد من الفقر، حيث إن البلاد تواجه مشكلات أيضاً في إدارتها لجائحة «كوفيد-19». وفي 2 أبريل، أكدت تركيا تسجيل 40 ألفاً و809 حالات جديدة من حالات الإصابة بـ«كوفيد-19»، مسجلة بذلك رقماً قياسياً في يوم واحد من الإصابات منذ تفشي الجائحة.

وقد وضع الإغلاق بالفعل الكثير من الضغوط الاقتصادية على الشركات الصغيرة. وأفلس ما مجموعه 125 ألفاً من الشركات الصغيرة وأصحاب المتاجر خلال هذه الجائحة. وهذا يجعل ما يقدر بنحو 500 ألف شخص في تركيا، متأثرين بشدة بالمزيج المؤسف من سوء الإدارة الاقتصادية والجائحة، بما في ذلك أصحاب المتاجر وأسرهم.

وينظر إلى الفقر المتزايد بأعداد رسمية أخرى أيضاً. وقال وزير الطاقة فاتح دونميز إن شركات توزيع الكهرباء قطعت إمدادات الكهرباء عن 3.7 ملايين أسرة العام الماضي بسبب الديون غير المسددة. وهذا يجعل أكثر من 10 ملايين تركي يضطرون إلى العيش دون كهرباء بسبب عدم القدرة على دفع الفواتير.

وحتى 11 ديسمبر، كان هناك 22 مليوناً و759 ألف حالة من الإجراءات القانونية للديون غير المسددة على الشركات والأفراد. كما أن البطالة مشكلة ملحة أخرى، وبلغ معدل البطالة الرسمي في تركيا في نوفمبر 12.9%. لكن «ديسك-آر»، وهي نقابة عمالية، قالت إن معدل البطالة في الشهر نفسه بلغ في الواقع 28.8% استناداً إلى أساليب حساب منظمة العمل الدولية.

معضلة أردوغان

ويواجه أردوغان معضلة صعبة، فقد تم إعطاء الجرعة المزدوجة من التطعيمات لـ 5.8% فقط من السكان، في حين تهدف البلاد إلى تطعيم 50 مليون شخص بحلول الخريف، أو 59.5% من جميع السكان.

وهذا يعني أن تركيا يجب أن تحافظ على قواعد الإغلاق الخاصة بها، غير أن المزيد من الإغلاق سيعني المزيد من الانكماش الاقتصادي، لاسيما في بلد يعتمد على إيرادات صناعة السياحة.

وأدت هذه الجائحة إلى زيادة إفقار الاقتصاد التركي الهش. وهي تهدد بإلحاق ضرر أسوأ بميزانيات الأسر الفقيرة، التي تشكل جوهر جمهور الناخبين. وتقول إحدى الدراسات الحديثة إن الموالين لأردوغان هم أكبر عدد من الناخبين الذين سيصوتون بشكل مختلف أو يمتنعون عن التصويت في الانتخابات المقبلة. وأظهر استطلاع متروبول أن ثلث الناخبين المؤيدين لأردوغان لن يصوتوا لمصلحته، أو سيمتنعون عن التصويت أو لم يقرروا بعد. ويبدو أن أكبر منافس سياسي لأردوغان هو الفقر.

• أظهر استطلاع متروبول أن ثلث الناخبين المؤيدين لأردوغان لن يصوّتوا لمصلحته، أو سيمتنعون عن التصويت أو لم يقرروا بعد، ويبدو أن أكبر منافس سياسي لأردوغان هو الفقر.

• كشفت مؤسسة متروبول عن أن شعبية أردوغان بلغت 31%، يليه حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيس بنسبة 17.4%. وإذا أجريت الانتخابات اليوم فإن حزب الحركة القومية، شريك أردوغان في الائتلاف القومي المتطرف، سيفوز بنسبة 7.2%، ليصل بذلك صوت الكتلة الحكومية إلى 38.7%/ وستفوز كتلة المعارضة، وهي تحالف هش يضم ستة أحزاب من أيديولوجيات مختلفة، بنسبة إجمالية تبلغ 36.1%.

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