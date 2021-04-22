سورية تتسلّم أول دفعة من لقاحات كورونا عبر برنامج كوفاكس

المصدر: دمشق - أ ف ب

أعلنت الحكومة السورية الخميس تسلّمها أول دفعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وفق ما نقل الإعلام الرسمي، في وقت شهدت البلاد تسارعاً في وتيرة تفشي الوباء خلال الأسابيع الاخيرة واكتظاظاً في أقسام العناية المركزة.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» عن تسلّم «وزارة الصحة الدفعة الأولى من لقاحات كوفيد-19» مقدمة من برنامج كوفاكس، الذي يخصّص احتياطاً إنسانياً للأشخاص الذين لا تشملهم الخطط الوطنية، لا سيما الدول التي تشهد نزاعات أو انقسامات على غرار سورية.

وتضمّ الدفعة الأولى، وفق ما أعلنت منظمة الصحة العالمية في بيان، 203 آلاف جرعة من لقاح أسترازينيكا، «تم شراؤها من معهد الأمصال الهندي عبر مرفق كوفاكس».

وقعت دمشق مطلع العام اتفاقاً للانضمام لمبادرة «كوفاكس». وفي مرحلة أولى، تسعى منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والتحالف العالمي للقاحات والتحصين «غافي» إلى توفير نحو مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا لتغطية احتياجات ثلاثة بالمئة من سكان مناطق سيطرة الحكومة وتلك الواقعة تحت نفوذ الأكراد (شمال شرق).

وستُخصّص الدفعة الأولى «للعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية، بمن فيهم العاملين الصحيين في شمال شرق سورية».

وقالت ممثلة منظمة الصحة في سورية الدكتورة أكجمال مختوموفا، إن عملية إيصال اللقاحات «تقرّبنا من الوصول إلى التوزيع المنصف للقاحات وتبعث الأمل في الناس في سورية وفي حياتهم التي أرهقها عقد من النزاع».

وشدّد ممثل منظمة اليونيسف بو فيكتور نيلوند، على أنّ حصول «كل عامل صحي على التحصين، سيكون بمثابة حماية له ستمكنه من تلبية الاحتياجات الصحية للأطفال والعائلات التي عانت من أثر هذا الوباء بأشكال عديدة».

وأوضح مدير مكتب تحالف غافي في سورية طارق الشيمي أنّ إيصال اللقاحات جاء «نتيجة شراكة عالمية غير مسبوقة لضمان ألا يُجبر أي بلد على البقاء من دون لقاحات كوفيد-19».

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