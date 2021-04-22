روسيا تعلن الاتفاق مع شركة مصرية على إنتاج ملايين الجرعات من لقاح «سبوتنيك في»

المصدر: موسكو - د ب أ

أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، اليوم الخميس، الاتفاق مع شركة «مينافارم» المصرية على إنتاج أكثر من 40 مليون جرعة من اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا «سبوتنيك في».

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن الصندوق القول، في بيان، إن الطرفين يعتزمان البدء في نقل التكنولوجيا قريبا والبدء في الإنتاج في الربع الثالث من العام الجاري.

وكانت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد استقبلت الاثنين الماضي السفير الروسي لدى مصر جيورجي بوريسينكو لبحث سبل التعاون لتوفير لقاح «سبوتنيك في» الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية المتحدث الرسمي للوزارة خالد مجاهد، في بيان، أن الاجتماع تناول بحث فرص تصنيع اللقاح الروسي في مصر من خلال الشركات المصرية لضمان تلبية احتياجات مصر من اللقاحات وزيادة فرص الاستثمارات تمهيدا للتصدير للدول الإفريقية.

تجدر الإشارة إلى أن اللقاح الروسي حاصل على موافقة هيئة الدواء المصرية، ويُعطى على جرعتين بينهم 21 يوما.

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