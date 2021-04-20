عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية باكستان

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي في ديوان عام الوزارة بأبوظبي وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية شاه محمود قريشي.

تبادل سموه وشاه محمود قريشي التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك و بحثا العلاقات الإماراتية - الباكستانية و سبل تعزيزها وتنمية و تطوير أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة و منها التجارية و الصحية و الإقتصادية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عمق العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية باكستان الإسلامية و تستند إلى تاريخ طويل من العمل المشترك والثقة والاحترام المتبادل مشيرا إلى الحرص على تنمية وتطوير التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات المختلفة بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما.

وتناول الجانبان التعاون بين البلدين الصديقين في مواجهة تداعيات جائحة "كوفيد - 19" إضافة إلى سبل تعزيز العمل الدولي الجماعي لمعالجة آثار الجائحة وضمان توفير لقاحات المرض إلى كافة الدول.

واستعرض سموه وشاه محمود قريشي مشاركة جمهورية باكستان الإسلامية بمعرض إكسبو 2020 دبي الذي تستضيفه دولة الإمارات ويفتتح أعماله شهر أكتوبر المقبل.

وتقدم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالتهنئة إلى شاه محمود قريشي بمناسبة انجاز جناح باكستان في إكسبو 2020 دبي معربا عن تطلعه لمشاركة باكستانية بارزة في هذا المعرض العالمي.

حضر اللقاء وزير دولة أحمد بن علي محمد الصايغ.

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