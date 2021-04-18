آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم

المصدر: باريس - أ ف ب

في ما يأتي آخر تطورات انتشار كوفيد-19 في العالم اليوم:

- ألمانيا تكرم ذكرى ضحايا كورونا -تكرم ألمانيا الأحد ذكرى نحو ثمانين الفا من مواطنيها أودى فيروس كورونا بحياتهم في مراسم تهدف أيضا إلى محاولة نسيان الانقسامات الوطنية حول التدابير في مواجهة وباء كوفيد-19.

- حصيلة قياسية يومية للوفيات بكورونا في قطاع غزة -أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الأحد تسجيل 23 وفاة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية منذ اكتشاف أولى الإصابات المحلية في أغسطس الماضي.

وقالت الوزارة في بيان "تم تسجيل 23 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ما يرفع عدد الوفيات إلى 761 منذ بداية الجائحة".

- فرنسا تفرض حجرا صحيا على الوافدين من أربع دول -أعلنت الحكومة الفرنسية السبت أنها ستفرض حجرا صحيا إلزاميا لعشرة أيام على المسافرين الوافدين من البرازيل والأرجنتين وتشيلي وجنوب إفريقيا في مواجهة المخاوف من نسخ متحورة من فيروس كورونا.

ولتبرير قرارها الإبقاء على الرحلات الجوية مع الأرجنتين وتشيلي وجنوب إفريقيا، قالت باريس إن وجود نسخ متحورة من الفيروس في هذه البلدان الثلاثة "لا يصل إلى المستويات التي لوحِظت في البرازيل"، لكنه سيتوجب حاليا على المسافرين من هذه البلدان، وكذلك من البرازيل، الخضوع لحجر مدته عشرة أيام إضافة إلى تقييد أوقات الخروج، مع زيادة قيمة الغرامات.

- حالة ثانية من تجلط الدمّ بعد تلقي لقاح أسترازينيكا في كندا -أعلنت كندا السبت أنها سجّلت حالة ثانية من تجلط الدمّ خلال أسبوع مع انخفاض مستوى الصفائح الدموية بعد تلقي لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، إلا أنها ستُبقي توصيتها باستخدامه.

- أكثر من ثلاثة ملايين وفاة -تسبب فيروس كورونا بوفاة 3,011,975 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الأحد عند الساعة 10,00 ت غ.

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات (566,904) تليها البرازيل بتسجيلها 371,678 وفاة فالمكسيك مع 212,228 وفاة ثم الهند مع 177,150 وفاة والمملكة المتحدة مع 127,260 وفاة.

وتستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية، كما في روسيا وإسبانيا وبريطانيا.

ورغم ذلك، فإن عدد الإصابات المعلن قد لا يعكس إلا جزءاً بسيطاً من الإجمالي الفعلي، مع بقاء نسبة كبيرة من الحالات الأقل خطورة أو التي لا تظهر عليها أعراض، غير مكتشفة.

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