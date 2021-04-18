السيسي يأمر بتشكيل لجنة للتحقيق في حادث القطار

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب حادث القطار المتجه من القاهرة إلى مدينة المنصورة.

وكلّف السيسي، رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بتشكيل لجنة تضم في عضويتها كلا من: هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والكلية الفنية العسكرية، وكليات الهندسة؛ للوقوف على أسباب حادث خروج عدد 4 عربات من القطار رقم 949 المتجه من القاهرة إلى مدينة المنصورة، الأحد، على أن يتم موافاة الرئيس المصري بتقرير مفصل في هذا الشأن.

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