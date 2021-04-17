إيران تكشف هوية المسؤول عن تفجير "نطنز"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلن التلفزيون الإيراني، يوم السبت، تحديد هوية المسؤول عن الهجوم الذي دمر أجهزة الطرد المركزي في موقع نطنز النووي، وسط البلاد.

وقال المصدر "جرى تحديد هوية مرتكب هذا التخريب وهو رضا كريمي".

وأضاف أن الرجل فر من إيران قبل انفجار الأحد الماضي الذي ألقت إيران باللوم فيه على إسرائيل.

وعرض التلفزيون صورة من جواز سفر لرجل عرفه بأنه كريمي، كما بث التقرير ما بدا أنه "نشرة حمراء" للإنتربول تطلب القبض عليه، وفقا لأسوشيتد برس.

ونقلت رويترز عن التلفزيون الإيراني: "الخطوات اللازمة والقانونية لاعتقاله وإعادته إلى البلاد جارية".

وعقب الهجوم، أعلنت إيران بدء تخصيب كمية صغيرة من اليورانيوم تصل درجة النقاء فيها إلى 60 بالمائة – وهي أعلى مستوى لها على الإطلاق – وسط محادثات في فيينا تهدف إلى إنقاذ اتفاقها النووي مع القوى العالمية.

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