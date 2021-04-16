بالفيديو.. روسيا: اعتراض طائرة استطلاع أميركية بالقرب من حدود البلاد

المصدر: موسكو - د ب أ

اعترضت مقاتلة روسية "ميج 31" طائرة استطلاع استراتيجية طراز "أر سي-1335" تابعة لسلاح الجو الأميركي لدى اقترابها من الحدود الروسية فوق المحيط الهادئ، ونتيجة لذلك غير الطيار الأميركي مساره وابتعد عن الأراضي الروسية.

وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بياناً رسمياً على موقعها، قالت فيه إن مقاتلة من طراز "ميج 31" اقلعت من مطار في إقليم كامتشاتكا لمرافقة الطائرة الأميركية، وحدد طاقم المقاتلة الهدف الجوي على أنه طائرة استطلاع استراتيجية تابعة لسلاح الجو الأميركي، طراز "أر سي-135".، حسبما ذكرت اليوم الجمعة وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان: "بعد أن ابتعدت الطائرة العسكرية الأجنبية عن حدود الدولة الروسية، عادت المقاتلة الروسية بأمان إلى المطار العسكري".

يذكر أن نشاط طائرات الاستطلاع الأجنبية والطائرات المسيرة، شهد زيادة بالقرب من الحدود الروسية في الآونة الأخيرة.

من جهة أخرى، ترسل روسيا طائرات عسكرية إلى منطقة تعريف الدفاع الجوي في ألاسكا، وغالبًا ما تعترضها الطائرات الأميركية أو الكندية العاملة كجزء من القوات الجوية في أميركا الشمالية.

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