البرلمان العربي يدين استهداف السعودية بالصواريخ والمسيّرات

المصدر: القاهرة - واس

دان البرلمان العربي محاولات ميليشيات الحوثي إطلاق صاروخين باليستيين ومسيّرات مفخخة باتجاه المملكة العربية السعودية، والتي تصدت لها بنجاح قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكد البرلمان العربي، في بيان أمس، أن استمرار محاولات الميليشيات العدائية الممنهجة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، وتصعيدها المستمر يعكس تحدّيها السافر للقانون الدولي ورفضها لكل الجهود السياسية لإنهاء الأزمة في اليمن، مشيراً إلى أن هذه الاعتداءات المتكررة المدعومة من إيران تعكس الوصاية الإيرانية على ميليشيات الحوثي واستخدامها لها كذراع وأداة لتحقيق مخططاتها التخريبية لنشر الفوضى في المنطقة ولتقويض الأمن والاستقرار دولياً وإقليمياً، كما تعكس عداءها الشديد للمملكة التي تسعى من خلال مبادراتها الاستراتيجية تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

وأعرب البرلمان العربي عن وقوفه التام مع المملكة في الإجراءات التي تتخذها من أجل حماية أمنها وسلامة أراضيها والمقيمين عليها والوقوف معها في خندق واحد، مؤكداً أن أمن واستقرار السعودية ركيزة أساسية في الأمن القومي العربي. وثمّن البرلمان العربي الجهود التي تقوم بها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، واتخاذها الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات وتصديها وتدميرها بنجاح للأهداف الخسيسة لميليشيات الحوثي.

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