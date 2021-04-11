الكاظمي: الإرهاب أصبح تحدياً عالمياً يهم الجميع

المصدر: بغداد ■ د.ب.أ

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن الإرهاب أصبح تحدياً عالمياً يهم الجميع، وقد أسهم العراق بشكل كبير في مواجهة هذا التحدي.

وأضاف في كلمة في المؤتمر العلمي الدولي لجهاز مكافحة الإرهاب، الذي عقد أمس، «أشيد بدور جهاز مكافحة الإرهاب الذي كان بمستوى الطموح والمسؤولية، وأسهم بشكل كبير في معارك التحرير ضد خوارج العصر عصابات داعش الإرهابية». وأكد أن العراقيين ساعدوا العالم بأكمله في التخلص من شبح الإرهاب الذي كان ينتشر بسرعة ووقف مع العراق أصدقاء كثيرون، ولكن النصر الذي تحقق على الإرهاب كان في النهاية نصراً عراقياً.

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