السعودية تجدّد مساندتها لمصر والسودان في ملف سد النهضة

المصدر: الرياض ■ د.ب.أ

جدّدت السعودية، أول من أمس، تضامنها الكامل مع ما يتخذه العاهل الأردني وولي عهده من قرارات لحفظ أمن الأردن واستقراره، مؤكدة في الوقت نفسه «مساندتها ودعمها لكل من مصر والسودان لأي مساعٍ تسهم في إنهاء ملف سد النهضة الإثيوبي».

وقال وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيان لوكالة الأنباء السعودية (واس)، عقب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن المجلس «شدّد على الوقوف التام والتضامن الكامل إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وما أكده خادم الحرمين الشريفين خلال اتصاله الهاتفي بملك الأردن الملك عبدالله الثاني، من المساندة الكاملة لكل ما يتخذه وولي عهده، من قرارات وإجراءات لحفظ أمن الأردن واستقراره».

وأوضح القصبي من جهة ثانية، أن «مجلس الوزراء استعرض إثر ذلك، جملة من الموضوعات والأحداث وتطوراتها، مجدداً «مساندة المملكة ودعمها لمصر والسودان، ولأي مساعٍ تسهم في إنهاء ملف سد النهضة، وتراعي مصالح كل الأطراف». وأضاف أن المجلس شدد على ضرورة «الوصول إلى اتفاق عادل وملزم وفق القوانين والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن (سد النهضة)؛ بما يحافظ على حقوق دول حوض النيل كافة في مياهه، ويخدم مصالحها وشعوبها معاً».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news