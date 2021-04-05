المجلس العالمي للتسامح والسلام يؤكد دعمه للأردن

المصدر: أبوظبي ■ وام

أكد المجلس العالمي للتسامح والسلام دعمه وتأييده الكامل للمملكة الأردنية الهاشمية ومساندته التامة لكل القرارات والإجراءات التي يتخذها ملك المملكة الأردنية الهاشمية، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، لحفظ أمن واستقرار الأردن. وقال رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام أحمد بن محمد الجروان، في بيان أصدره، أمس، إن المجلس العالمي للتسامح والسلام، وأعضاءه وشركاءه كافة، وانطلاقاً من أهداف المجلس الساعية إلى دعم الاستقرار والسلام حول العالم، يقفون خلف المملكة الأردنية الهاشمية وقيادتها الرشيدة في إجراءاتها كافة الرامية إلى نزع فتيل أي محاولة لزعزعة أمن الأردن واستقراره.

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