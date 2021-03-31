محقق يصعد على متن سفينة جنحت في قناة السويس لبدء التحقيقات في الواقعة

المصدر: الإسماعيلية (مصر) - رويترز

فحص غواصون جسم سفينة الحاويات الضخمة إيفر جيفن، اليوم الأربعاء، كما صعد محقق يضطلع ببحث كيفية جنوحها على متنها بعد أن تسببت الواقعة في توقف الملاحة في قناة السويس نحو أسبوع مما عطل التجارة الدولية.

وقال مستشار رئيس هيئة قناة السويس الربان سيد شعيشع، وهو الذي يقود التحقيق وصعد على متن إيفر جيفن بعد ظهر اليوم الأربعاء، لرويترز إن التحقيق سيشمل فحص الصلاحية البحرية للسفينة وتصرفات ربانها للمساعدة في تحديد أسباب الحادث.

وقال مصدر في الهيئة إن غواصين نزلوا في المياه للتحقق من سلامة جسم السفينة الراسية في منطقة البحيرات المرة.

وأضاف شعيشع أن ربان السفينة إيفر جيفن ملتزم بالتعاون الكامل في التحقيق.

وكان تعطل الحركة في القناة ستة أيام قد أحدث اضطرابا في سلاسل الإمداد العالمية بعد أن انحشرت السفينة التي يبلغ طولها 400 متر بالعرض في القطاع الجنوبي من القناة التي تعد أقصر طريق بحري بين أوروبا وآسيا.

وقالت هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، إن الملاحة عادت لمعدلاتها الطبيعية بمرور 81 سفينة في القناة.

وقالت شركة ليث للتوكيلات الملاحية، اليوم الأربعاء، إن ما إجماليه 163 سفينة عبرت القناة منذ إعادة فتحها وإن عدد السفن التي تنتظر دورها في العبور يبلغ حالياً 292 سفينة.

وقالت شركة كبلر لتتبع السفن في مذكرة إن خمس سفن تنقل الغاز الطبيعي المسال عبرت من الممر الملاحي أمس الثلاثاء وأضافت أن الازدحام في القناة يبدو أنه "يتناقص بسرعة حالياً".

ووضعت هيئة قناة السويس جدولا بوتيرة سريعة لتفويج قوافل الشحن وقالت إنها تأمل أن يتم عبور جميع السفن بحلول نهاية الأسبوع.

ومن المتوقع أن يؤدي الحادث إلى موجة من المطالبات التأمينية التي تتوقع سوق لويدز للتأمين في لندن أن تسفر عن "خسارة كبيرة" ربما تصل إلى 100 مليون دولار أو أكثر وفقا لما قاله رئيسها.

وقالت الشركة اليابانية المالكة للسفينة إنها لم تتلق أي مطالبات أو دعاوى ناجمة عن الحادث.

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