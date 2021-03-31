شرطيان يرفعان دعوى قضائية ضد ترامب

المصدر: واشنطن - أ ف ب

تقدّم عنصران في شرطة الكابيتول بدعوى قضائية ضد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب متهمين إياه بالتحريض على الهجوم الذي استهدف مقر الكونغرس وأدى إلى جرح عشرات عناصر الأمن ومقتل أحدهم.

وقال العنصران جيمس بلاسينغيم وسيدني هيمبي أنهما تعرّضا لـ"إصابات جسدية ونفسية" جرّاء اعمال الشغب التي قالا إن ترامب أججها عندما كان في آخر أسابيع عهده الرئاسي ورفض القبول بهزيمته في الانتخابات.

وجاء في نص الدعوى التي رفعت إلى محكمة فيدرالية في واشنطن أن "سلوك ترامب على مدى شهور لإقناع أتباعه باتهامه الباطل بأنه يتم إجباره على مغادرة البيت الأبيض نظرا لتزوير كبير للانتخابات حرّض المتمرّدين".

وأضافت الدعوى: "اخترقت العصابة المتمرّدة التي أثارها ترامب وشجّعها وحرّضها وأدارها وساعدها، المتقدّمَين بالشكوى ورفاقهما من العناصر ولاحقتهم وهاجمتهم".

وأفاد بلاسينغيم، الذي قضى 17 عاما في قوة شرطة الكابيتول، أنه تعرّض لجروح في رأسه وظهره وعانى نفسيا من الأحداث.

وقال الضابط الإفريقي-الأميركي إنه تعرّض لاعتداءات عنصرية خلال الهجوم على الكونغرس من قبل أنصار ترامب.

وتعرّض هيمبي، الذي كان شرطيا على مدى 11 عاما، لجروح في يده وركبته بعدما تم سحقه عند مدخل الكابيتول، وتم رشّه على وجهه وجسده بمواد كيميائية خلال الهجوم.

وجاء في الدعوى أن "العنصر هيمبي كان بطبيعته هادئا لكنه واجه صعوبات في التعامل مع التداعيات النفسية للتعرّض لهجوم بلا هوادة".

وطالب العنصران بتعويضات قدرها 75 ألف دولار على الأقل لكل منهما إلى جانب تعويضات جزائية لم تحدد قيمتها.

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