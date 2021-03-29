أول تعليق من السيسي بعد انهاء أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاثنين بـ"نجاح" العملية الجارية لـ"إنهاء أزمة" السفينة الجانحة في قناة السويس، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال السيسي: "نجح المصريون اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب"، تعقيبا على تغيير اتجاه حاملة الحاويات العالقة في القناة بنسبة 80% بعد أن نجحت قاطرات عملاقة في تعويمها جزئيا.

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