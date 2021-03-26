الاتحاد الأوروبي يوقف تصدير لقاح أسترازينيكا لحين الوفاء بالعقود

المصدر: بروكسل - د ب أ

أعلن مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة أن الاتحاد الأوروبي لن يسمح بشحن جرعات لقاح أسترازينيكا المنتج في دول التكتل إلى أي مكان آخر حتى تفي الشركة بعقود التسليم المبرمة.

وقال المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تييري بريتون في مؤتمر صحافي تم بثه على الهواء في إسبانيا: «لدينا الأدوات و... سوف نتأكد من بقاء كل شيء في أوروبا حتى تعود الشركة إلى التزاماتها».

وشددت المفوضية الأوروبية من نظام الرقابة على تصدير اللقاحات منذ الأربعاء، على الرغم من أنه لا يزال يتعين حظر كل عملية تسليم بشكل فردي من قبل الدولة العضو المعنية والفرع التنفيذي للاتحاد الأوروبي.

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