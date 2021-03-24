روسيا تطالب تركيا بالبحث عن مسؤولي قصف حلب

المصدر: موسكو - رويترز

ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء اليوم الأربعاء أن الجيش الروسي طلب من تركيا المساعدة في إيجاد ومعاقبة المسؤولين عن قصف مناطق سكنية في مدينة حلب السورية يوم الأحد الماضي

وعبّرت تركيا أمس الثلاثاء للمبعوث الروسي عن اعتراضها وقلقها بخصوص تصاعد العنف بشمال غرب سورية في الآونة الأخيرة، بعد أن اتهمت مصادر في الفصائل المسلحة طائرات روسية بقصف بلدات قرب الحدود التركية ومستشفى في المنطقة.

إلى ذلك، نقلت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية عن الجيش الروسي قوله اليوم الأربعاء إنه اتفق مع تركيا على فتح معبرين في منطقة خفض التصعيد في إدلب في سورية وآخر قرب حلب.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن المركز الروسي للمصالحة السورية قوله إن روسيا اقترحت أن تعيد تركيا فتح هذه المعابر الثلاثة بسبب الأوضاع الإنسانية الصعبة في سورية.

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