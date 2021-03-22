الحكومة اليمنية ترحب بالمبادرة السعودية لإنهاء الحرب

المصدر: دبي - رويترز

قالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان إن حكومة اليمن المعترف بها دوليا ترحب بالمبادرة السعودية الرامية لإنهاء الحرب المستمرة منذ ستة أعوام.

كان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود قال في وقت سابق اليوم إن المملكة طرحت مبادرة سلام جديدة في اليمن تشمل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة وإعادة فتح الخطوط الجوية والبحرية.

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