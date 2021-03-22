السعودية تعلن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى اتفاق سياسي شامل

المصدر: الرياض - د ب أ

أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الاثنين عن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول لاتفاق سياسي شامل.

وقال بن فرحان في مؤتمر صحافي، اليوم الإثنين، إن "المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن تتضمن فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات".

وأضاف: "نؤكد على حقنا الكامل في الدفاع عن أرضنا وشعبنا ضد اعتداءات ميليشيات الحوثي".

وتابع: "التدخلات الإيرانية هي السبب الرئيسي في إطالة الأزمة باليمن".

وأكد وزير الخارجية السعودي أن مبادرة وقف الحرب في اليمن تأتي بالتعاون مع المبعوثين الأممي والأمريكي وسلطنة عُمان.

ودعت السعودية الحكومة الشرعية والحوثيين للقبول بمبادرة إنهاء الأزمة اليمنية للوصول إلى اتفاق سياسي شامل.

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