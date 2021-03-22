ترامب يواصل ترديد مزاعم تزوير انتخابات الرئاسة

المصدر: واشنطن ■ د.ب.أ

لايزال الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، متمسكاً بترديد مزاعم تزوير انتخابات الرئاسة التي فاز فيها المرشح الديمقراطي، جو بايدن، قبل أربعة أشهر.

وقال: «من المؤسف أن الانتخابات تم تزويرها»، مضيفاً: «التاريخ سيسجل جُبن المحكمة العليا والمحاكم الأميركية الأخرى، بعد رفضها عشرات الدعاوى القضائية التي رفعها فريقي القانوني ضد نتائج الانتخابات».

وجاءت تصريحات ترامب رداً على مقال نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، أفاد بأن النشطاء المحافظين وضعوا مزاعم ترامب بشأن تزوير الانتخابات على رأس أولوياتهم كوسيلة لجمع التبرعات والحفاظ على دعم المؤيدين للحزب الجمهوري.

ومنذ انتخابات الثالث من نوفمبر الماضي، يواصل ترامب ترديد المزاعم بحدوث تزوير حرمه من الفوز، لكنه لم يقدم أدلة تؤيد مزاعمه.

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