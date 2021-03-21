المسجد النبوي يفتح أبوابه لصلاة التراويح بطاقة 60 ألف مصلٍ خلال رمضان

المصدر: وكالة الأنباء السعودية "واس"

قالت وكالة الأنباء السعودية "واس" نقلاً عن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن السديس إن المسجد النبوي سيفتح أبوابه لإقامة صلوات التراويح خلال شهر رمضان المقبل.

وأضافت الوكالة أن السديس أكد إقامة صلاة التراويح بالمسجد أسوة بالفروض مع مراعاة الإجراءات الاحترازية التي ستُطبق لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وطبقاً لإجراءات هذا العام، ستكون الطاقة الاستيعابية القصوى للمسجد 60 ألف مصلٍ في وقت واحد.

وتنص خطة إعداد السلطات السعودية لشهر رمضان المقبل على "أن يُغلق المسجد النبوي بعد صلاة التراويح بنصف ساعة، ويفتح قبل أذان الفجر بساعتين باستثناء العشر الأواخر من الشهر"، والتي سيستمر فتح المسجد فيها على مدار الساعة.

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