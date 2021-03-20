كوريا الشمالية تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع ماليزيا

المصدر: بيونغ يانغ - د.ب.أ

قطعت كوريا الشمالية علاقاتها الدبلوماسية مع ماليزيا، واتهمتها بارتكاب «عمل عدائي بالغ» بحقها، بعد أن أصدرت محكمة ماليزية حكماً، بإمكانية تسليم مواطن كوري شمالي للولايات المتحدة، ليواجه اتهامات بتبييض الأموال.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية المركزية، عن وزارة الخارجية الكورية الشمالية قولها، أمس، إن ماليزيا «رضخت للضغوط الأميركية.. وستتحمل المسؤولية الكاملة عن جميع العواقب، التي ستحدث بين البلدين».

ونقلت صحيفة «نيو ستريتس تايمز»، الماليزية، عن القائم بأعمال السفارة الكورية الشمالية في كوالالمبور، كيم يو سونغ، قوله إن بيونغ يانغ تعتزم إغلاق سفارتها في العاصمة الماليزية في أقرب وقت يمكن.

وقضت أكبر محكمة في ماليزيا، في وقت سابق هذا الشهر، لصالح تسليم مون تشول ميونغ، وهو مواطن كوري شمالي يعيش في ماليزيا، للولايات المتحدة بتهم تتعلق بتبييض الأموال، ويقول محاموه إن هذه الاتهامات تنطوي على دوافع سياسية.

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