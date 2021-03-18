آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم

المصدر: باريس - أ ف ب

في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة اليوم:

- قلق حيال البلقان ووسط أوروبا -أعربت منظمة الصحة العالمية اليوم عن "قلقها بشكل خاص" حيال تفشي كوفيد-19 في البلقان ووسط أوروبا، فيما تتزايد الإصابات في أوروبا للأسبوع الثالث على التوالي.

وأشارت إلى أن الوفيات والحالات التي تستدعي النقل إلى المستشفيات في المنطقتين تعد الأعلى على مستوى العالم.

- استرازينيكا "آمن وفعال -أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية اليوم أن لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا "آمن وفّعال" و"غير مرتبط" بخطر أكبر بحصول تجلّطات دموية.

وصرحت مدير الوكالة إيمر كوك في مؤتمر عبر الفيديو أن "اللجنة توصلت إلى خلاصة علمية واضحة: إنه لقاح آمن وفّعال".

- انخفاض عدد السكان في أستراليا -تقلص عدد سكان أستراليا لأول مرة منذ أكثر من قرن، ويعود ذلك جزئيًا إلى إغلاق الحدود الذي أدى إلى تراجع عدد المهاجرين، وفقًا للأرقام الصادرة الخميس.

- وفاة رئيس تنزانيا من كوفيد؟ -قال الزعيم المعارض توندو ليسو اليوم إن الرئيس التنزاني جون ماغوفولي توفي بسبب إصابته بكورونا" ورأى أن ذلك "عدالة بحد ذاته"، مشيرا إلى أن "الرئيس ماغوفولي تحدى العالم في محاربة كورونا (...) وتحدى العلم ورفض اتخاذ الاحتياطات الأساسية الموصى بها للناس"

أعلنت نائبة الرئيس سامية صولوهو حسن وفاة الرئيس (61 عام) مساء الأربعاء رسميًا بسبب "مشاكل في القلب" عاني منها خلال السنوات العشر الماضية.

- مشكلة بامدادات اللقاح في بريطانيا - حاولت الحكومة البريطانية طمأنة السكان الخميس حيال المخاوف من انخفاض إمدادات اللقاح المضاد لكوفيد في نيسان/أبريل في المملكة المتحدة الذي يهدد حملة التطعيم، وهي من أكثر حملات التطعيم تقدمًا في العالم.

- احياء ذكرى ضحايا الفيروس في ايطاليا-تحيي إيطاليا الخميس ذكرى ضحايا وباء كوفيد-19، الذي أودى بحياة أكثر من 100 ألف شخص هناك، حيث نُكست الأعلام على المباني العامة وتوجه رئيس الوزراء ماريو دراغي إلى بيرغامو التي سجلت عددا كبيرا من الوفيات في شمال البلاد.

وقال سيتم إحياء "ذكرى جميع ضحايا الوباء" في 18 مارس من كل عام.

- تدابير في بابوا -ستغلق بابوا غينيا الجديدة، أحد أفقر البلدان في المحيط الهادئ، مدارسها في نهاية الأسبوع، وستحد من التنقل غير الضروري وستجعل وضع الكمامات الزاميا من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

- إغلاق في البيرو خلال عيد الفصح-ستغلق المتاجر ويُعلق النقل الجوي والبري خلال أسبوع عيد الفصح في البيرو، كجزء من الاغلاق الذي يهدف إلى مكافحة الوباء.

- نينتندو تفتح أبوابها -افتُتح الخميس في متنزه "يونيفيرسل ستوديوز" الترفيهي الضخم في أوساكا (غرب اليابان) قسم خاص بعالم "نينتندو" هو الأول من نوعه، بعد تأجيل إطلاقه أشهراً عدة بسبب جائحة كوفيد-19.

- أكثر من 2,68 مليون حالة وفاة -تسبب فيروس كورونا بوفاة 2,682,032 شخصا في العالم منذ ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الخميس عند الساعة 11,00 ت غ.

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً جراء الوباء إذ سجلت 538,093 وفاة تليها البرازيل (284,775) والمكسيك (195,908) والهند (159,216) والمملكة المتحدة (125,831).

ونظرا للتعديلات التي تدخلها السلطات الوطنية على الأعداد أو تأخرها في نشرها، فإن الأرقام التي يتم تحديثها خلال الساعات الـ24 الأخيرة قد لا تتطابق بشكل دقيق مع حصيلة اليوم السابق.

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