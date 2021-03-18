الحريري: الأولوية في لبنان تشكيل حكومة واستئناف المحادثات مع صندوق النقد

المصدر: بيروت - رويترز

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري اليوم بعد اجتماعه مع الرئيس ميشال عون إن الأولوية هي تشكيل الحكومة لوقف الانهيار الاقتصادي واستئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي.

جاء اجتماع اليوم بعدما دعا الرئيس عون رئيس الوزراء المكلف أمس إلى تشكيل حكومة جديدة على الفور أو إفساح الطريق لآخر يستطيع ذلك.

ورد الحريري قائلا إنه إذا لم يكن بمقدور عون الموافقة على التشكيلة التي قدمها للحكومة فإن على الرئيس أن يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وكانت لهجة الحريري أكثر إيجابية اليوم بعد أن قال إنه من المقرر عقد اجتماع آخر يوم الاثنين وإنه يرى "فرصة يتعين اغتنامها".

وقال للصحفيين "الهدف الأساسي من أي حكومة هي وقف الانهيار الذي نواجهه اليوم" والمضي قدما لوقف الانهيار مع صندوق النقد واستعادة ثقة المجتمع الدولي.

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