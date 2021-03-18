الرئيس الجزائري يحدد عدد مقاعد البرلمان

المصدر: الجزائر ■ د.ب.أ

أصدر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، أمراً يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان.

ويحدد هذا الأمر الذي تم نشره في الجريدة الرسمية الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات أعضاء المجلس الشعـبي الوطـني أو الغرفة الأولى بالبرلمان الجزائري (407 مقاعد)، وأعضاء مجلس الأمة المنتخبين (116)، طبقاً لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وكان تبون، أعلن عن حل مجلس النواب نهاية فبراير الماضي، وحدد موعد الانتخابات التشريعية المبكرة يوم 12 يونيو المقبل.

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