"الصحة السعودية": لن نوقف العمل بلقاح "أسترازينيكا"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي أن لقاح "أسترازينيكا" آمن وفعال، نافيا ما تردد عن تعليق وزارة الصحة لاستخدام هذا اللقاح لمدة 48 ساعة، مضيفاً أنّ جميع اللقاحات المعتمدة في المملكة آمنة وفعالة وخضعت لدراسات علمية وبحثية دقيقة قبل اعتمادها.

وقال د. العبدالعالي: "إن تعليق بعض الدول الأوروبية لاستخدام لقاح أسترازينيكا كان خطوة احترازية للتأكد من فعالية اللقاح وعدم وجود أضرار جانبية"، مشيرا إلى أن بعضا من تلك الدول عاد لاستخدام اللقاح مرة أخرى، مضيفاً: "وما أشيع عن وجود ضرر على تخثر الدم من استخدام اللقاح تم نفيه من منظمة الصحة العالمية والعديد من الهيئات والجمعيات الصحية المتخصصة، والتي أكدت عدم وجود أي علاقة سببية بين اللقاحات المعتمدة وأمراض تخثر الدم".

وأوضح د. العبدالعالي في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس، أن عدد الحالات المسجلة المؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا "كوفيد- 19" في المملكة بلغ حتى يوم أمس 382407 حالات، منها 3137 حالة نشطة جميعها بصحة جيدة باستثناء 555 حالة في العناية الحرجة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 372703 حالات، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 6567 حالة. لافتا إلى أن مؤشرات كورونا مازالت في مرحلة تذبذب مستمر، داعيا الجميع لمواصلة التقيد بالإجراءات الاحترازية حتى الوصول لاتجاهات إيجابية وتحقيق المناعة المجتمعية.

وقال د. العبدالعالي: "بلغ عدد الفحوص المخبرية أكثر من 14.3 مليون فحص، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات مراكز "تأكد" 7.9 ملايين، وفي عيادات "تطمن" أكثر من مليونين، وأكثر من 29.4 مليون استشارة واستفسار عبر 937".

وكشف د. العبدالعالي عن تجاوز عدد الجرعات تجاوز 2.1 مليون جرعة عبر 500 مركز في مناطق المملكة كافة، داعيا الجميع لسرعة التسجيل والحصول على موعد لأخذ اللقاح للوصول للمناعة المجتمعية وتجاوز هذه الجائحة.

وأكد متحدث الصحة على أهمية حصول كبار السن ومرضى الدم الوراثية وكافة الفئات الأكثر خطورة على اللقاحات، مؤكدا عدم وجود أي مانع لاستخدام اللقاح سوى من لديهم حساسية ضد اللقاح نفسه.

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