مذكرة نيابية أردنية بطرح الثقة في الحكومة على خلفية حادثة مستشفى السلط

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

طالبت مذكرة نيابية أردنية، اليوم، بطرح الثقة بحكومة الدكتور بشر الخصاونة على خلفية أحداث مستشفى السلط التي هزت الشارع الأردني أمس.

وقال النواب في المذكرة "إن الأردن يحتاج حكومات مؤهلة لأن تقود مسيرة اصلاح النهج السياسي الذي هو أساس الإصلاح في كل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حكومات تطابق افعالها اقوالها ويلمس الشعب صدق توجهها".

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