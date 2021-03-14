انطلاق حملة التطعيم ضد «كورونا» في تونس

المصدر: تونس ■ د.ب.أ

انطلقت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في تونس، أمس، باستخدام لقاح «سبوتنيك في» الروسي.

واستقبلت صالة الرياضة في المنزه بالعاصمة التونسية صباح، أمس، أول المسجلين المخولين بتلقي التلقيح من العاملين في قطاع الصحة.

وخصصت السلطات الصحية 25 مركزاً في كامل أنحاء البلاد للتطعيم، وقالت وزارة الصحة التونسية إن الهدف هو الوصول إلى تلقيح 50% من السكان، البالغ عددهم نحو 11 مليون نسمة.

وتسلّمت تونس، الثلاثاء الماضي، 30 ألف جرعة من لقاح «سبوتنيك في» الروسي، وقالت الرئاسة التونسية إن دفعة ثانية تقدر بـ500 ألف جرعة ستصل خلال أسابيع. كما ستحصل تونس على لقاحات مجانية ضمن مبادرة «كوفاكس» لائتلاف دولي تقوده منظمة الصحة العالمية بواقع 93 ألف جرعة، إلى جانب 592 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا الشهر الجاري، بحسب ما ذكرته وزارة الصحة. كما أعلنت الوزارة التعاقد لتسلّم مليوني جرعة من لقاح «فايزر» الأميركي.

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