بعد تأخرها شهراً.. تونس تبدأ حملة تطعيم ضد كورونا

المصدر: تونس-أ ف ب

بدأت تونس السبت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، بعد شهر من الموعد المقرر، بإعطاء أولى جرعات اللقاح لأفراد الطواقم الطبية الذين يقفون في الخطوط الأمامية لمواجهة الوباء.

في مركز تطعيم بالمنزه في تونس العاصمة، تم صباح السبت تطعيم حوالي 300 ممرض وطبيب وطبيب إنعاش في القسم المخصص لمعالجة المصابين بكوفيد، وفق ما شاهد مراسلو وكالة فرانس برس.

وكانت تونس قد تسلمت الثلاثاء 30 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك-في الروسي.

وأكد الطبيب سمير عبد المؤمن، عضو خلية مكافحة فيروس كورونا، لوكالة فرانس برس "مع إطلاق حملة التطعيم، نجتاز مرحلة مهمة للغاية في مكافحة هذا الوباء. أصبح بإمكاننا أخيراً رؤية نهاية النفق".

وأضاف "سنبعث رسالة أمل إلى التونسيين وسنشجعهم على أخذ اللقاح" معرباً عن سعادته لكونه من أوائل المستفيدين من سبوتنيك-في.

وقال إن ذلك "يطمئنني في عملي ومع عائلتي" لكنه أقر أن رغبة التونسيين بالتطعيم لا تزال ضعيفة.

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