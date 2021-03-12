أوامر ملكية سعودية بإعفاء وزير الحج والعمرة وإنهاء خدمة رئيس المحكمة الإدارية العليا

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عدداً من الأوامر الملكية تتعلق بإعفاءات وتعيينات جديدة تشمل وزارة الحج والعمرة والهيئة العامة للطيران المدني.

وتضمنت الاوامر الملكية ما يلي:

اعفاء الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن وزير الحج والعمرة من منصبه.

تكليف عصام بن سعد بن سعيد بالقيام بعمل وزير الحج والعمرة، بالإضافة إلى عمله وزير دولة وعضو مجلس الوزراء.

انهاء خدمة فضيلة الشيخ / إبراهيم بن سليمان بن عبدالله الرشيد رئيس المحكمة الإدارية العليا.

تعيين فضيلة الشيخ / علي بن سليمان بن علي السعوي رئيسًا للمحكمة الإدارية العليا بمرتبة وزير.

اعفاء عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه.

تعيين عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز الدعيلج رئيسًا للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير.

تعيين عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري مساعدًا لوزير الخارجية للشؤون التنفيذية بمرتبة وزير.

-‫ تعيين عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي مساعدًا لوزير النقل بالمرتبة الممتازة.

اعفاء محمد بن طويلع بن سعد السلمي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من منصبه.

‫تعيين ماهر بن عبدالرحمن بن إبراهيم القاسم نائبًا لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "للخدمة المدنية" بالمرتبة الممتازة.

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