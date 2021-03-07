تعديل وزاري في الأردن شمل 10 وزراء

المصدر: عمان - أ ف ب

أجرى رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة الأحد تعديلا وزاريا هو الأول على حكومته شمل عشر وزارات مع تعيين وزراء جدد وتغيير حقائب وزارية ودمج وزارتين.

وأدى الوزراء العشرة اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني في قصر بسمان بعمان، وفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي.

وبحسب البيان، عين نائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات العميد مازن الفراية وزيرا للداخلية فيما عين وزير الدولة للشؤون القانونية أحمد الزيادات وزيرا للعدل.

وكان المبيضين والتلهوني استقالا الأحد الماضي بعدما «طلب منهما» ذلك رئيس الوزراء ذلك لمخالفتهما إجراءات السلامة العامة خلال الأزمة الوبائية، اثر حضورهما مأدبة طعام في أحد مطاعم عمان متجاوزين العدد المسموح به على طاولة واحدة.

وعين وزير الدولة لشؤون الإعلام والمتحدث باسم الحكومة علي العايد وزيرا للثقافة فيما عين مكانه المهندس صخر دودين وهو عضو مجلس الأعيان.

وتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد خير أبو قديس أيضا وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي بعدما كانتا وزارتين منفصلتين.

وعين الخبير الاقتصادي معن القطامين وزيرا للعمل بعدما كان وزيرا للعمل ووزير دولة لشؤون الإستثمار.

وعين محمد النجار وزيرا للمياه والري كما عين خالد الحنفيات وزيرا للزراعة.

وكلف وجيه عزايزة وزارة النقل.

وبموجب التعديل الجديد ألغي منصب نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية ومنصب وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي.

واحتفظ نحو عشرين وزيرا بينهم وزير الخارجية أيمن الصفدي ووزير المالية محمد العسعس.

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