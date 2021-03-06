لبنان يشهد مسيرات احتجاجية على تردي الأوضاع المعيشية

المصدر: بيروت - وكالات

نظم عدد من المحتجين في لبنان أمس، مسيرات ووقفات احتجاجية أمام منازل عدد من السياسيين في مدينة طرابلس شمال لبنان، بسبب تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.

وجابت شوارع مدينة طرابلس مسيرات راجلة، نفذ خلالها عدد من المحتجين وقفات، وأشعلوا الإطارات أمام منازل عدد من السياسيين في المدينة، بسبب الغلاء وتردي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر الدولار، وردد المحتجون هتافات منددة بالسياسيين.

من جهة أخرى، أقدم عدد من المحتجين على قطع أوتوستراد البالما في طرابلس احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية.

كما قطع لبنانيون عدداً من الطرقات في مناطق مختلفة شرق لبنان وشماله وجنوبه وفي جبل لبنان بعد ظهر أمس، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.

وفي جنوب لبنان تجمع عدد من المحتجين وسط ساحة تقاطع إيليا في مدينة صيدا، وأشعلوا الإطارات، كما قطع آخرون الطريق على أوتوستراد الناعمة جنوب بيروت.

وفي شمال لبنان قطع عدد من المحتجين طريق عام حلبا القبيات بالإطارات المشتعلة.

وفي منطقة البقاع شرق لبنان قطع عدد من المحتجين طريق عام الفرزل - أبلح في إطار الاحتجاجات.

يذكر أن احتجاجات شعبية كانت قد انطلقت الثلاثاء الماضي بعد بلوغ سعر صرف الدولار عتبة الـ10000 ليرة لبنانية، وشملت المناطق اللبنانية كافة من الشمال إلى الجنوب والشرق وجبل لبنان، بالإضافة إلى العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية. وشارك في هذه الاحتجاجات مواطنون من مختلف الأعمار والمناطق والطوائف، واستمرت الاحتجاجات متفرقة يوم الأربعاء الماضي.

وأدى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى 10000 ليرة لبنانية، إلى ارتفاع ‏أسعار السلع الاستهلاكية بشكل كبير وتدنّي القدرة الشرائية للمواطنين.

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