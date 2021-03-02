مصر تعلن عن خط بري لنقل الركاب مع دولتين عربيتين

أعلنت مصر والأردن والعراق عن «خط بري لنقل الركاب بين الدول الثلاث بسعر تذكرة 130 دولاراً».

وأكد وزير النقل المصري كامل الوزير، وسفير الأردن بالقاهرة أمجد العضايلة، أمس، أن «الخط يهدف إلى تسهيل التنقل بين الدول الثلاث وحركة العمالة المصرية لهذه الدول وحركة الطلاب والدارسين من هذه الدول إلى مصر».

ووفق بيان رسمي لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس، فإن لقاء وزير النقل المصري والسفير الأردني أكد على «أهمية البروتوكول الموقع بين جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي وشركة الاتحاد العربي (السوبرجيت) من الجانب المصري، وكل من شركتي (جيت) الأردنية، و(الوفود والمسافرين) العراقية الخاصة، لتسيير خط نقل بري بين الدول الثلاث، يبدأ من القاهرة، مروراً بعمّان، وصولاً إلى بغداد والعكس، وذلك بسعر تذكرة للراكب مقدارها 130 دولاراً، شاملة سعر العبارة بين ميناءي نويبع والعقبة».

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