اختطاف 317 فتاة من مدرسة في نيجيريا

المصدر: لاجوس - د ب أ

أعلنت الشرطة النيجيرية عن واقعة اختطاف 317 فتاة من مدرستهن في شمال غرب نيجيريا، في ثاني حالة اختطاف جماعي من نوعها في البلاد خلال عشرة أيام.

وتعرضت الفتيات للاختطاف بواسطة مسلحين من مدرسة ثانوية في بلدة جانجيب بولاية زامفارا، حسبما قال المتحدث باسم شرطة الولاية محمد شيهو.

وأوضح شيهو أن الشرطة والجيش نفذا عملية بحث وإنقاذ مشتركة وأرسلا "فريق تعزيزات بأسلحة ثقيلة" إلى جانجيب.

وقال الرئيس النيجيري محمد بخاري على تويتر: "هدفنا الأساسي هو تأمين سلامة جميع رهائن المدرسة وهن على قيد الحياة وسالمات"، محذراً من أن "أزمة الرهائن هي وضع معقد يتطلب أقصى قدر من الصبر" لضمان عدم إصابة الرهائن.

وتابع: "لدينا القدرة على نشر قوة ضخمة ضد المجرمين في القرى التي ينشطون فيها ، لكن ما يقيدنا هو الخوف من وقوع خسائر كبيرة في صفوف القرويين الأبرياء والرهائن الذين قد يستخدمهم قطاع الطرق كدروع بشرية".

وأضاف: "لن نستسلم لابتزاز قطاع الطرق والمجرمين الذين يستهدفون طالبات المدارس البريئات متوقعين دفع فدية ضخمة".

وقالت منظمة إنقاذ الطفولة إنها تلقت تقارير عن اختطاف ما يصل إلى 450 تلميذة ، مضيفة أنها "مذعورة" من الحادث.

وتابعت المنظمة في بيان: "للأسف ، هذه ليست سوى أحدث حلقة في سلسلة عمليات الاختطاف في المنطقة. على مدى الأشهر الماضية ، تعرض مئات الأطفال في نيجيريا لصدمة اختطافهم من قبل جماعات مسلحة".

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