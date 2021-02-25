آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم

المصدر: باريس - أ ف ب

نشرت وكالة الانباء الفرنسية، اليوم، آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة:

- "كوفيد طويل الأمد"، أولوية - أكد الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية الخميس أن "كوفيد طويل الأمد" الذي يؤثر بشكل غامض على عدد كبير من مرضى كورونا يجب أن يمنح "أهمية قصوى" من جميع السلطات الصحية في كل أنحاء العالم.

وقال مدير المنظمة هانس كلوغه في مؤتمر صحافي "إنها أولوية واضحة لمنظمة الصحة العالمية ويجب أن تكون كذلك لكل السلطات الصحية".

- قمة للأوروبيين: سيحاول القادة الأوروبيون الخميس خلال قمة تعقد عبر الفضاء الافتراضي اعتبارا من الساعة 14,00 ت غ التوصل إلى استراتيجية مشتركة حيال التهديد الذي تطرحه النسخ المتحورة من فيروس كورونا، رغم القيود المفروضة على التنقل بطريقة غير منسقة والاختلافات الكبيرة حول "جواز السفر اللقاحي".

- فنلندا تشدد القيود: ستشدد فنلندا بشكل كبير القيود المفروضة لمكافحة كوفيد-19 وستغلق بشكل خاص الحانات والمطاعم لمدة ثلاثة أسابيع اعتبارا من 8 آذار/مارس كما أعلنت الحكومة الخميس.

وتعتزم السلطات أيضا إعادة العمل بالتعليم عن بعد لتلاميذ الصفوف الثانوية وكذلك حصر التجمعات بستة أشخاص في المناطق الأكثر تضررا.

- موزيل: فحوصات إلزامية على الحدود -ستطلب فرنسا إبراز فحص سلبي للكشف عن كورونا لا تزيد مدته عن 72 ساعة اعتبارا من الاثنين المقبل في التنقلات غير المهنية على الحدود بين ألمانيا ومقاطعة موزيل، الأكثر تضررا بالوباء.

- الفيليبين: التلقيح "واجب" -أعلن الجيش الفيليبيني الخميس أنه يتعين على الجنود أن يتلقوا اللقاح في وقت تستعد البلاد لتسلم أولى الجرعات من مختبر سينوفاك الصيني.

وقال الناطق العسكري "تلقي اللقاح أم لا، ليس خيارا لعناصر القوات المسلحة. إنه واجب". وكل من يرفض يعرض نفسه لعقوبات.

- حكم على أكسا : حكم على شركة التأمين "أكسا" بالتعويض على صاحب مطعم في مرسيليا بسبب خسائر الاستغلال الناجمة عن كوفيد-19 امام محكمة استئناف في ايكس ان بروفنس، في أول حكم استئناف في مثل هذا النوع من الخلافات.

- ركبي-فرنسا: حالة إيجابية جديدة -بعد هدوء استمر 48 ساعة، أصيب لاعب آخر في فريق ركبي فرنسا بفيروس كورونا ما أدى الى تعليق تدريبات الخميس وألقى شكوكا حول مباراة بطولة الأمم الست المرتقبة الاحد ضد اسكتلندا.

وإصابة هذا اللاعب ترفع الى 16 عدد الحالات الإيجابية بكوفيد-19 في صفوف المنتخب، 12 لاعبا وأربعة من الفريق الاداري بينهم المدرب فابيان غالتييه.

- الصين: لا فحوصات شرجية لدبلوماسيين أميركيين -نفت الصين الخميس أن تكون أجرت فحوصات شرجية للكشف عن كوفيد-18 على دبلوماسيين أميركيين، على أمل نزع فتيل جدل مستجد بين البلدين.

بحسب وسائل إعلام أميركية فان موظفين في وزارة الخارجية الأميركية معتمدين في الصين اشتكوا من تعرضهم "عن طريق الخطأ" لفحص شرجي فيما كانوا مبدئيا معفيين منه.

وبدأت الصين التي تمكنت من السيطرة على الوباء الى حد كبير على أراضيها، تعميم الفحوصات الشرجية في مطلع السنة والتي تعتبر موثوقة أكثر من أخذ عينات عبر الوسائل التقليدية في الانف أو الحلق.

- الجزائر تسلمت جرعات من لقاح سينوفارم -استلمت الجزائر مساء الأربعاء 200 ألف جرعة من لقاح سينوفارم كهبة من الحكومة الصينية، وعدت بها قبل أيام، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

- أكثر من 2,49 مليون وفاة -تسبب فيروس كورونا بوفاة 2,498,003 أشخاص في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الخميس عند الساعة 11,00 ت غ.

تم إحصاء أكثر من 112,512,890 إصابة رسميا.

الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات والاصابات مع 505,899 وفاة من أصل 28,336,188 إصابة تليها البرازيل (249,957 وفاة) والمكسيك (182,815 وفاة) والهند (156,705 وفاة) وبريطانيا (121,747 وفاة).

وأوضحت الوكالة أن هذه الأرقام قد لا تعكس إلا جزءاً بسيطاً من الإجمالي الفعلي. باريس - أ ف بوأن هذه الحصيلة أعدت استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.

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