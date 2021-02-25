تقرير: ميليشيات إثيوبية تنهب مزارعين سودانيين

المصدر: الخرطوم - د.ب.أ

أفاد تقرير إخباري سوداني بأن «ميليشيات إثيوبية مدعومة من جيش بلادها» نهبت محاصيل مزارعين سودانيين، بعد أن طردتهم بقوة السلاح من الأراضي التي استردها الجيش السوداني أخيراً. ونقل موقع «سودان تريبيون»، عن مصادر محلية، القول إن الميليشيات الإثيوبية توغلت مرة أخرى في مساحات استردها الجيش السوداني بالفشقة الكبرى، وعمدت إلى إطلاق وابل من الرصاص الكثيف، ما أثار حالة من الرعب الشديد وسط المزارعين، وأفادوا بأن الميليشيات الإثيوبية توغلت هذه المرة وبرفقتها مزارعون من قوميتَي الأمهرا والكومنت، وطردوا العمال والمزارعين السودانيين. وبدأ الجيش السوداني، منذ نوفمبر الماضي، إعادة الانتشار في مناطق الفشقة الكبرى والفشقة الصغرى، وقال لاحقاً إنه استرد 90% من المساحات التي كانت تحتلها قوات وميليشيات إثيوبية منذ 26 عاماً.

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