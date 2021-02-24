بالفيديو.. روسيا تعتقل 40 موظفاً و400 جاسوس تخابروا لصالح دول أجنبية

المصدر: متابعات - سمير سعيد

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا تواجه سياسات احتواء، تهدف إلى تقويض قيمها وتعطيل مسار التنمية فيها.

وكالت وكالة "فيستي رو" الروسية أن المخابرات الروسية أوقفت أنشطة أكثر من 70 موظفًا وأكثر من 400 عميل لأجهزة المخابرات الأجنبية العام الماضي، وأرفقت فيديو لبوتين حول هذا الإعلان.

وأضاف بوتين في كلمة خلال اجتماع مع جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، أن هناك حملة إعلامية موجهة في الخارج ضد إنجازات روسيا الاتحادية في الطب، بما في ذلك النجاحات التي حققتها في حربها ضد فيروس كورونا".

وقال: "هناك حملة إعلامية تستهدف روسيا باتهامات لا أساس لها بشأن عدد من القضايا، ويتم استخدام جميع أنواع نظريات المؤامرة في محاولات للتشكيك في إنجازاتنا في الطب، ومكافحة فيروس كورونا ".

وأكد بوتين أن لدى قيادة روسيا الاتحادية معلومات حول التحضير للقيام باستفزازات ضد روسيا متعلقة بمكافحة فيروس كورونا هدفها التشكيك في نجاحاتها.

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