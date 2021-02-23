الهند ترسل أول شحنة لقاحات لأفريقيا في إطار مبادرة كوفاكس

المصدر: نيودلهي - رويترز

قالت الحكومة إن الهند سترسل، اليوم الثلاثاء، أول شحنة من لقاح كوفيد-19 محلي الصنع إلى شبكة (كوفاكس) لتوزيع اللقاحات بعدالة المدعومة من منظمة الصحة العالمية.

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية أنوراج سريفاستافا، على "تويتر": "وفاء بالتزامنا بمساعدة العالم عبر لقاحات كوفيد-19، تبدأ إمدادات اللقاح المصنوع في الهند اليوم لأفريقيا عبر مشروع كوفاكس".

ومهدت منظمة الصحة العالمية الطريق في الشهر الجاري لنشر لقاح جامعة أكسفورد/أسترا زينيكا في العالم من خلال الموافقة على الاستخدام الطارئ للجرعات التي يصنعها معهد المصل واللقاح الهندي، أكبر منشأة لصنع اللقاحات في العالم، وشركة إس.كيه للعلوم الحيوية في كوريا الجنوبية.

وسيبدأ المعهد في القريب العاجل إنتاج لقاح نوفافاكس بشكل أساسي للدول الفقيرة ومتوسطة الدخل.

وشحنت الهند، أكبر منتج للقاحات في العالم، ما يزيد على 17 مليون جرعة لأكثر من عشرين دولة بما في ذلك حوالي 6 ملايين لقاح هدية لشركاء مثل بنجلادش ونيبال. وبالنسبة لحملتها الخاصة، طلبت نيودلهي حتى الآن 31 مليون جرعة فقط.

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