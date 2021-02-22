سلطنة عُمان تعلق دخول المسافرين من عدة دول من بينها السودان ولبنان

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة العليا في سلطنة عمان تعليق دخول السلطنة للقادمين من عشر دول هي السودان ولبنان وجنوب افريقيا والبرازيل الاتحادية ونيجيريا الاتحادية وتنزانيا الاتحادية وغانا وغينيا وسيراليون وإثيوبيا.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية ان تعليق يشمل دخول القادمين من أية دول أخرى إن كانوا قد مروا بأي من هذه الدول العشر المذكورة فيما تقدم خلال الـ 14 يومًا السابقة لطلب الدخول إلى السلطنة، وذلك ابتداءً من الساعة الثانية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 25 فبراير 2021م، ولمدة خمسة عشر يوما.

وأشارت الوكالة إلى أنه يستثنى من ذلك المواطنون العُمانيون والدبلوماسيون والعاملون الصحيون وعائلاتهم، والذين سيخضعون للإجراءات المعتمدة عند دخولهم أراضي السلطنة.

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