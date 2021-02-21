الإمارات تدعو الأطراف الصومالية إلى التكاتف لمواجهة خطر الإرهاب والتطرف

المصدر: أبوظبي، عواصم - وكالات

أعربت دولة الإمارات عن قلقها البالغ من تدهور الأوضاع في العاصمة الصومالية مقديشو، نتيجة اللجوء إلى العنف واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين.

ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها الحكومة المؤقتة والأطراف كافة إلى التحلي بأعلى درجات ضبط النفس لتحقيق تطلعات الصومال في بناء مستقبل آمن ومستقر يتسع للجميع.

وأكدت دولة الإمارات دعمها للجهود كافة والمبادرات الدولية لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة في الموعد المحدد، ودعت الأطراف الصومالية كافة إلى التكاتف لمواجهة خطر الإرهاب والتطرف.

وعبرت دولة الإمارات عن أملها في أن يعم الاستقرار جمهورية الصومال، بما يحفظ سيادتها الوطنية ويحقق تطلعات شعبها الشقيق.

وفي الرياض صرحت وزارة الخارجية السعودية بأن حكومة المملكة تتابع «ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث في جمهورية الصومال الفيدرالية»، والتي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في العاصمة مقديشو.

وأكدت الوزارة، في بيان صحافي أمس، أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أهمية «التهدئة وعدم التصعيد»، معبرة عن التطلع بأن «يتوصل الأشقاء في الصومال لحل بالطرق السلمية عبر الحوار، بما يحفظ أمن الصومال واستقراره وحدته، ويجنب شعبه الشقيق كل سوء ومكروه».

من جهتها، دعت مصر أمس جميع الأطراف في الصومال إلى ضبط النفس والالتزام بالطرق السلمية والحوار، والعمل على عقد انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في أقرب وقت يتوافق عليه الصوماليون أنفسهم.

وقالت مصر، في بيان أصدرته وزارة الخارجية أمس، إنها تتابع «عن كثب وبمزيد من الاهتمام التطورات السياسية التي تشهدها جمهورية الصومال أخيراً، والمنحى الذي اتخذته تلك التطورات من اندلاع أعمال العنف بالعاصمة مقديشو خلال اليومين الماضيين».

وجددت القاهرة دعوتها لجميع الأطراف على الساحة السياسية في الصومال إلى العمل المشترك لمعالجة أسباب الأزمة الحالية والتوصل إلى حل توافقي بشأنها.

وأكدت مصر كذلك دعمها ومساندتها للجهود السياسية الهادفة إلى حلحلة الوضع السياسي الحالي بما يحقق آمال الشعب الصومالي في الأمن والاستقرار والتنمية والقضاء على خطر الإرهاب، مطالبة «جميع الشركاء بتقديم الدعم والمساندة للصومال من أجل تجاوز الأوضاع الحالية وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد. وكان شخصان - على الأقل - لقيا حتفهما وأصيب آخرون في تبادل لإطلاق النار بين مسلحين وقوات من الشرطة في مقديشو ليلة الخميس/‏‏ الجمعة قبل ساعات من خروج مسيرة مقررة للمعارضة.

وجرى تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الصومال في وقت سابق الشهر الجاري بعد فشل محادثات سياسية.

• السعودية تؤكد أهمية «التهدئة وعدم التصعيد» في الصومال.. ومصر تدعو إلى ضبط النفس.

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