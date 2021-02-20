روسيا تسجل لقاحا ثالثا تحت اسم «كوفيفاك»

المصدر: موسكو - وكالات

أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم السبت، تسجيل ثالث لقاح روسي مضاد لفيروس كورونا تحت اسم «كوفيفاك».

وأكد موراشكو في تصريح أن التجارب السريرية على لقاح «كوفيفاك» أثبتت فعاليته وسلامة استخدامه ضد فيروس كورونا، بحسب ما أوردته قناة «آر تي العربية»الإخبارية الروسية.

وقال مركز «تشوماكوف» العلمي الروسي لتطوير العقاقير المناعية الحيوية، إنه من المقرر أن تنطلق تجارب «كوفيفاك» على الأطفال وكبار السن في أبريل المقبل.

ولقاح «كوفيفاك» الثالث من نوعه الذي أنتجته مراكز روسية.

وسجلت روسيا أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا يوم 11 أغسطس العام الماضي، تحت اسم «سبوتنيك في».

وفي أكتوبر الماضي تم تسجيل اللقاح الثاني تحت اسم «ايبفاكورونا».

على صلة قالت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا جوليكوفا عبر التلفزيون الرسمي اليوم السبت إن روسيا ستنتج 88 مليون جرعة لقاح مضاد لـ«كوفيد-19» في النصف الأول من هذا العام، منها 83 مليون جرعة من لقاح (سبوتنيك في).

وأضافت أنه سيتم تخصيص 59 مليونا من هذه الجرعات لبرنامج التطعيم الوطني. وقالت إن روسيا أنتجت 11.1 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن منها 7.9 مليون للبرنامج.

وتابعت قائلة إن البلاد ستنتج 30.5 مليون جرعة بنهاية الربع الأول من العام.

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