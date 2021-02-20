تطعيم سكان 107 دول بـ200 مليون جرعة من لقاحات «كورونا»

المصدر: باريس - أ ف ب

تلّقى سكان 107 دول ومناطق في العالم على الأقل أكثر من 200 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بحسب حصيلة أعّدتها فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية اليوم السبت.

وتمّت 45 % من عمليات التطعيم في دول مجموعة السبع الأغنى، والتي تعهّدت الجمعة مشاركة الجرعات بشكل أكثر إنصافا مع الدول الأكثر فقرا.

ويمثّل سكان مجموعة الدول الصناعية السبع 10 % فقط من سكان العالم.

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