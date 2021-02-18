اتفاق أوروبي مع «موديرنا» للحصول على 300 مليون جرعة لقاح

المصدر: بروكسل - أ.ف.ب

أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقاً مع شركة موديرنا للحصول على 300 مليون جرعة إضافية من لقاحها المضاد لفيروس كورونا، بعد إبرام اتفاق أوّل يشمل 160 مليون جرعة، وفق ما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، أمس.

وأوضحت شركة موديرنا، في بيان، أن الاتفاق يشمل شراء 150 مليون جرعة يُفترض أن تُسلّم في الربعين الثالث والرابع من عام 2021، مع خيار الحصول على 150 مليون جرعة إضافية في 2022.

وتعرّضت المفوضية لانتقادات شديدة لتأخرها في الحصول على اللقاحات، ما تسبب في تأخير حملات التطعيم في الدول الأعضاء.

ومع هذه الطلبية الجديدة، ينبغي أن يحصل الاتحاد الأوروبي هذا العام على 310 ملايين جرعة من لقاح «موديرنا»، الذي أصبح في الثامن من يناير، ثاني لقاح تُرخّصه الوكالة الأوروبية للأدوية بعد لقاح «فايزر/‏‏بايونتك». ويستخدم كلا اللقاحين تقنية الحمض النووي المرسال.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news