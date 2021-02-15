السعودية تمدّد العمل بالإجراءات الاحترازية 20 يوماً إضافياً

المصدر: الرياض - وكالات

أعلن مصدر مسؤول في المملكة العربية السعودية أنه تقرر تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية لمدة 20 يوماً إضافياً بدءاً من الساعة العاشرة من مساء أمس، فيما ذكرت وزارة الصحة أن هيئة الغذاء والدواء في المملكة تقوم حالياً بتقييم عدد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكر مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الإجراءات تشمل أن لا يزيد الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية على 20 شخصاً، وإيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق ونحوها، والصالات والمراكز الرياضية، وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها، والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية.

وأوضح المصدر أن هذا القرار جاء بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة، ولأهمية تكثيف الجهود لتفادي مخاطر ارتفاع المنحنى الوبائي في مناطق المملكة، خصوصاً مع وجود مؤشرات على ذلك، والتراخي الظاهر في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة، ولأهمية المحافظة على الصحة العامة للمجتمع ومكتسبات جهود الفترة الماضية على جميع المستويات، ولغرض تحقيق السيطرة المثلى على الوضع الوبائي.

وشدد المصدر على أهمية التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية، لافتاً إلى أن جميع الإجراءات المشار إليها تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة.

وفي سياق متصل، كشفت وزارة الصحة السعودية أن هيئة الغذاء والدواء في المملكة تقوم حالياً بتقييم عدد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مؤكدة الاستعداد للتوسع السريع في عملية التطعيم في مختلف مناطق السعودية، والتي تسير بوتيرة عالية.

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