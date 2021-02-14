السودان يتوعّد مرتكبي أعمال التخريب في كردفان بعقوبات رادعة

المصدر: الخرطوم - د.ب.أ

دان وزير الداخلية السوداني، الفريق أول عزالدين الشيخ، أمس، عمليات التخريب التي حدثت بولاية شمال كردفان، مشيداً بالجهود التي تمت من قبل حكومة الولاية. ووجّه الشيخ، بحسب ما أوردته وكالة السودان للأنباء (سونا)، بـ«ضرورة اتخاذ العقوبات الرادعة لكل الذين تسببوا في الأحداث، مع تشديد الإجراءات الأمنية وفرض هيبة الدولة». وعقد مجلس الوزراء، بأمانة حكومة ولاية شمال كردفان، اجتماعاً مشتركاً مع لجنة أمن الولاية والوفد الاتحادي برئاسة وزير الداخلية، بحضور والي شمال كردفان، خالد مصطفى آدم، وأعضاء اللجنة. وناقش الاجتماع تقريراً عن الأحداث التي وقعت بمدن الولاية من تخريب ونهب وسرقة، والإجراءات التي تمت. وكان وزير الداخلية وصل إلى مدينة الأبيض، صباح أمس، على رأس وفد كبير يضم عدداً من المسؤولين من الحكومة الاتحادية والجهات الأمنية والعسكرية، لتفقد الأماكن التي تضررت جراء الأحداث التخريبية الأخيرة التي شهدتها مدن الولاية المختلفة. وكان والي ولاية شمال كردفان رئيس لجنة إزالة التمكين بالولاية، أصدر توجيها باتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة كل عناصر ورموز المؤتمر الوطني وكوادره، وواجهات النظام البائد النشطة، وأشار آدم إلى أن هناك حملة اعتقالات واسعة، بدأت منذ مساء الأربعاء الماضي، «لرموز وقيادات النظام البائد الذين تم رصدهم ومتابعتهم بتنفيذ المخططات بجميع أنحاء الولاية، وسيتم اتخاذ الإجراءات على كل من تثبت إدانته أو ضلوعه في الأحداث بتقديمهم لمحاكمات فورية»، وكشف آدم عن أن هناك لجنة عليا لتقصي الحقائق في الأحداث، وشدد على ضرورة تطبيق قانون الطوارئ، وفرض هيبة الدولة من السادسة مساء حتى السادسة صباحاً.

وكانت السلطات السودانية أعلنت، الاثنين الماضي، فرض حظر التجول وإغلاق المدارس في الولاية، إثر احتجاجات بمدينة الأبيض تخللتها أعمال شغب وتخريب.

• حملة اعتقالات ومحاكمات فورية للمتورطين في الأحداث.

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