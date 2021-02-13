رغد صدام حسين تكشف مكان جثة والدها في مقابلة تلفزيونية تذاع الاثنين

المصدر: بغداد - متابعات

تحدثت رغد صدام حسين عن ذكرياتها مع والدها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، في لقاء خاص على قناة "العربية" يذاع الاثنين المقبل، وأعلنت القناة أن رغد صدام حسين سوف تكشف في سلسلة لقاءات يديرها صهيب شراير، عن تفاصيل الخطابات التي كانت تتلقاها من والدها أثناء محاكمته، وعن مكان جثة والدها صدام حسين الآن.

وقالت رغد صدام حسين في مقتطفات من الحوار بثتها "العربية"، إن إيران استباحت العراق، مؤكدة رفضها تقسيم بلادها.

وأشارت القناة إلى أن رغد صدام حسين ستكشف عن حقيقة رغبتها في القيام بدور سياسي في العراق خلال الفترة المقبلة، كما تتناول في حديثها الوضع الراهن في العراق، ووحدة شعبه في مواجهة التدخلات الإيرانية.

ولفتت القناة إلى أن رغد ستكشف تفاصيل جديدة حول ما وصفتها بـ"الخيانة" التي أدت لمقتل شقيقيها عدي وقصي، وأيضاً ستتحدث عن ظروف زواجها من حسين كامل ثم مقتله.

⁧#رغد_صدام_حسين⁩ تتحدث للعربية عن استباحة ⁧#إيران⁩ لـ ⁧#العراق⁩ ورفض تقسيم بلادها. إضافة إلى ذكرياتها مع والدها ⁧#صدام_حسين⁩. لقاء خاص وحصري على ⁧#العربية⁩ يوميا بدءاً من الاثنين الجزء الأول 16:00 غرينتش 7:00 بتوقيت ⁧#السعودية pic.twitter.com/CHqBNASPc0 — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) February 11, 2021

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news